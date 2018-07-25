Trump’tan Obrador’a mektup: NAFTA görüşmelerini hızlandıralım

ABD Başkanı Trump, Meksika Devlet Başkanı Obrador’a yazdığı mektupta NAFTA müzakerelerini hızlandırma çağrısı yaptı ve görüşmelerin sonuçlandırılmasının her ülke için de yararlı olacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’a yazdığı mektupta Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’na (NAFTA) ilişkin müzakereleri hızlandırma çağırısı yaptı. Trump, müzakerelerin sonuçlandırılmasının her iki ülkede de istihdam artışı yaratacağını belirterek gerçekleşmemesi durumunda farklı olasılıkların ortaya çıkabileceği konusunda da uyardı.

Obrador’un seçildikten sonra Trump’a yazdığı yedi sayfalık mektuba yanıt yazan ABD Başkanı, Meksika ile ticaret, güvenlik ve göç başlıkları başta olmak üzere daha iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi. Trump, iki ülke arasında daha güçlü bir ilişkinin Meksika’yı daha güçlü ve zengin yapacağını, bunun da kendisini mutlu edeceğini yazdı.

Obrador seçilmeden önce, Trump’ın 18 aylık başkanlık döneminde eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile ilişkileri çok gergindi. Obrador seçildikten sonra telefonla kutlayan Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun başkanlık ettiği deneyimli bir delegasyonu da Meksika’ya göndermişti.