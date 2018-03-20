Trump'tan Newroz mesajı: Bugün halk bir başka meydan okumayla karşı karşıya

ABD Başkanı Donald Trump, Newroz nedeniyle bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Newroz dolayısıyla bir açıklama yaparken, yine İran'ı hedef aldı.

"Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın Nevruz'unu kutluyorum" diyen Trump, Newroz'un kökenini dayandırdığı İran'a ilişkin, "Bugün İran halkı bir başka meydan okumayla karşı karşıya: Halka hizmet yerine kendilerine hizmet eden yöneticiler. Bundan 2 bin 500 yıl önce (Pers Kralı) Darius, Tanrı'dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor" ifadelerini kullandı.