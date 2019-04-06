Trump'tan Meksika'ya ekonomik yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında inşa edilen yeni duvarı görmek üzere geldiği Calexico bölgesinde yasadışı göçü ve uyuşturucu ticaretini önlemek üzere sınıra 725 kilometrelik yeni duvar örüleceğini ve Meksika'ya ekonomik yaptırım uygulayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı göç ve uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla Meksika'ya ekonomik yaptırım uygulayabileceğini ve ABD'nin güney sınırına 725 kilometrelik yeni sınır yapacağını belirtti.

ABD-Meksika sınırında bulunan Kaliforniya'nın Calexico ilçesinde göçmen bürosu ve yerel yöneticilerle görüşen Trump, yeni yapılan 3,5 kilometre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğindeki yeni duvarı turlamasının ardından sınıra daha fazla askeri güvenliğin sağlanacağını ifade etti.

Meksika'nın uyuşturucuyla mücadelesinden memnun olduğunu belirten Trump, "Böyle devam ederlerse her şey yolunda gider. Gitmezse Meksika'nın otomotiv ticaretine yüzde 25 ek gümrük vergisi koyacağız. Ayrıca güney sınırından gelen ve insanlarımızı öldüren tüm uyuşturuculara ilişkin ekonomik yaptırım uygulayacağız" dedi.