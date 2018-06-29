Trump'tan Macron'a Avrupa Birliği'nden çıkma önerisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Avrupa Birliği'nden çıkmasını önerdiği bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde Macron'a "neden ülkesini Avrupa Birliği'nden çıkartmadığını" sordu.

Washington Post'un haberine göre Trump, Macron'a AB'den çıkmaları halinde karşılıklı ticaret anlaşması imzalayabileceklerini söyledi.

Habere göre Trump, Fransa AB'den ayrılırsa Fransa'ya önerecekleri anlaşmanın, AB ile yapılan ticaret anlaşmasından daha iyi olacağını iddia etti.

Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmadı. Macron'un AB'den çekilmesinin muhtemel olmadığı, Fransa'nın birliğin anahtar üyelerinden biri konumunda olduğu biliniyor.