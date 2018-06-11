Trump'tan Macron'a: Avrupa Birliği Çin'den daha kötü

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Avrupa Birliği'nin 'Çin'den daha kötü' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinde Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret üzerine konuştu.

Görüşmede Macron'un Trump'a "Birlikte çalışalım, ikimizin de Çin sorunu var" dediği aktarıldı.

Trump'ınsa Fransa liderine yanıt olarak AB'nin "Çin'den daha kötü" olduğunu söylediği belirtiliyor.

Görüşmede Trump'ın "Almanya ve Alman arabaları" üzerine eleştirilerde bulunduğu kaydedilirken, Trump'ın ABD ile Fransa arasındaki ticaretin dengeli olmasından memnun olduğu, ancak AB-ABD ticaretinin "adil olmadığını" düşündüğü bildiriliyor.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ise görüşmeye ilişkin açıklamasında "İki tarafın da sorunu çözmek istediğini" söyledi.

Trump'ın geçmişte de Alman arabalarından şikayet ettiği biliniyor.