'Trump'tan Kim'e 'rocket man' albümü'

Bugün, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, KDHC lideri Kim Jong-Un'a ABD Başkanı Donald Trump tarafından gönderilen Elton John'ın 'Rocket Man' albümünü hediye edeceği iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-Un'la Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını görüşmek üzere Pyongyang'a ulaştı.

Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo'nun iddiasına göre Pompeo, KDHC lideri Kim Jong-Un'a ABD Başkanı Donald Trump tarafından gönderilen Elton John'ın 'Rocket Man' albümünü hediye etti. Geçtiğimiz yıl KDHC-ABD ilişkilerinin karşılıklı füze denemeleri ve askeri tatbikatları ile gerildiği dönemde Trump, bir konuşmasında Kim Jong-Un'da "küçük roket adam" olarak bahsetmişti.

Güney Kore gazetesinin Washington yetkililerine dayandırdığı haberine göre iki liderin bir araya geldiği Singapur'daki görüşme sırasında Trump, Kim'e şarkıyı bilip bilmediğini sordu ve "hayır" cevabını aldı. Trump'ın Pompeo'nun KDHC ziyareti vasıtasıyla söz konusu şarkının bulunduğu albümü imzalayıp, gönderdiği iddia edildi.

Trump, 2017 yılında Pyongyang'ı ziyaret eden eski NBA yıldızı Dennis Rodman ile birlikte kendisine ait “The Art of the Deal” adlı 1987 yılına ait bir kitabı göndermişti.