Trump'tan Kim Jong Un'a tehdit: Anlaşma yapmazsan sonun Kaddafi gibi olur

ABD Başkanı Donald Trump, KDHC lideri Kim Jong Un'u tehdit ederek anlaşma yapmaması durumunda 'sonunun Kaddafi gibi olacağını' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un'u tehdit etti. Trump, Kim'in "anlaşma yapmaması durumunda" sonunun Libya lideri Muammer Kaddafi gibi olacağını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, KDHC'ye yönelik olarak "Libya modeli" önerisinde bulunmuştu. Bolton, Libya'nın 2011'de NATO müdahalesine uğramasını ve Kaddafi'nin öldürülmesini kast etmişti.

Fikre destek veren Trump, "O model, eğer Kaddafi'ye uygulanan modele bakarsanız tamamen kırım uygulamaktı. Oraya onu yenmek için girmiştik. Eğer bir anlaşma olmazsa o modelin burada da uygulanması çok olası. Ancak eğer anlaşma yaparsak bence Kim Jong Un çok, çok mutlu olacak" diyerek tehditte bulundu.

Trump, eğer KDHC ile anlaşma yapılırsa Kim Jong Un'un "ülkesini yöneteceğini" ve "ülkesinin çok zengin olacağını" iddia etti.

ABD Başkanı, "biz çok şey yapmaya gönüllüyüz ve bence o da gönüllü. İyi bir ilişkimiz olacağına inanıyorum, tabii görüştüğümüzü ve o görüşmeden bir şey çıktığını varsayarsak" diye konuştu.

KDHC yönetimi, Güney Kore ile görüşmeleri ABD ile askeri tatbikatlar ve dayatılan tek taraflı talepler sebebiyle kesmişti.