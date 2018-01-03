Trump'tan kendisini 'ihanet'le suçlayan eski danışmanına: Aklını yitirmiş

ABD Başkanı Donald Trump, eski danışmanı Steve Bannon'un "aklını yitirdiğini" öne sürdü.

Eski Beyaz Saray Başstratejisti olan Steve Bannon'un yeni kitabında ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasıyla Rusya arasında ilişki kurmasına Trump'tan tepki geldi.

​Sputnik'in haberine göre Trump, Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile seçim kampanyasını yürüten 3 kurmayının görüşmesini 'haince' olarak niteleyen Bannon'un 'sadece işini değil, aklını da yitirdiğini' söyledi. Trump, "Steve Bannon'un benimle ya da başkanlığımla bir alakası yoktur. Kovulduğunda sadece işini değil, aklını da yitirdi" ifadelerini kullandı.

Bannon 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki görevinden alınmıştı.

Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile Haziran 2016'da yaptıkları görüşme nedeniyle ABD basınının hedef tahtasına oturttuğu ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr, damadı Jared Kushner ve seçim kampanyası müdürü Paul Manafort Senato'da ifade vermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Veselnitskaya'nın Rus hükümetini temsil etmediğini belirtmişti. Kremlin, bahsedilen görüşmenin Rusya ile Trump'ın kampanyası arasında bir ilişkinin kanıtı olarak görülemeyeceğini savunuyor.