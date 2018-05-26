Trump’tan KDHC zirvesine dair yeni mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, KDHC lideri Kim ile planlanan ve önce iptal ettiği sonra da gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu söylediği zirveyle ilgili yeni bir twit attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un’la 12 Haziran’da Singapur’da yapılacağı duyurulduktan sonra iptal edilen zirveyle ilgili yeni bir mesaj paylaştı. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, zirve konusunda eski duruma dönmek için KDHC ile “çok verimli müzakereler” yürütüldüğünü kaydetti.

Zirvenin planlanan tarih ve yerde hâlâ gerçekleşebileceğini söyleyen Trump, zirvenin bu tarihten sonraya da uzayabileceğini yazdı.

Trump Perşembe günü zirveyi iptal ettiğini açıklamıştı.

Reuters’ın Politico dergisinden aktardığına göre, Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığından 30 kişilik bir ekip bu hafta sonuna doğru zirvenin yapılacağı açıklanan Singapur’a gidecek.

