Trump'tan KDHC-Çin görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Başkanı Trump, KDHC lideri Kim Jong-un'un Çin ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'un Pekin ziyaretinin ardından ilk yorumunu Twitter üzerinden yaptı.

Trump mesajında "Artık Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması konusunda iyi bir şans var. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

​Trump mesajlarının devamında da "Dün akşam Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Şi-Kim görüşmesinin çok iyi geçtiği mesajını aldım. Kim benimle olan görüşmesini dört gözle bekliyor. Bu arada maalesef ne olursa olsun azami yaptırım ve baskı sürdürülmeli" ifadelerini kullandı.

Trump'la, KDHC lideri Kim Jong-un'un Mayıs ayında görüşecekleri açıklanmıştı.