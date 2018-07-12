Trump'tan KDHC açıklaması: 'Harika...'

ABD Başkanı Donald Trump, KDHC lideri Kim Jong-un'un Haziran ayında Singapur'da yaptıkları görüşme sonrası kendisine gönderdiği mektup için değerlendirmede bulundu.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve KDHC lideri Kim Jong-Un'un Haziran ayında Singapur'da yaptığı görüşmeden sonra, KDHC lideri Trump'a dönük bir mektup kaleme aldı.

Mektubu teslim aldıktan sonra Twitter hesabından bir değerlendirme mesajı paylaşan Trump, "Kuzey Kore Başkanı'ndan çok iyi bir not. Harika gelişme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Kim Jong-Un'un mektubunda, "Saygıdeğer ekselansları Başkan, sizinle 24 gün önce Singapur'da yaptığımız çok önemli toplantı ve ortak imzaladığımız bildiri gerçekten de önemli bir yolculuğun başlangıcıdır. Sizin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesi ve bildirinin gerçekleşmesi için gösterdiğiniz enerji ve olağanüstü çabaya karşı memnuniyetimi belirtmek isterim. Ekselansları Başkan, sizin ve benim gösterdiğimiz samimi gayretin ve emsalsiz yaklaşımın yakın zamanda Kuzey Kore ve ABD arasındaki ilişkilerde meyvesini vereceğine güçlü bir şekilde inanıyorum" sözleri yer aldı.