Trump'tan katliamlara karşı 'çözüm' önerisi: Ulusal Silah Birliği'ne kulak verin

Teksas ve Ohio’daki toplu katliamlarda 31 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD’de silahlanma ve silah kontrolü konuları tekrar tartışmaya açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımda kendisinin "en büyük 2. yasa (silahlanma hakkı) insanı" olduğunu belirtti ve katliamlara karşı yapılabilecekleri "herkes için iyi olacak sağduyu şeyleri" diye tanımladı.

Daha önce toplu katliamlara yol açan etkenin silahlanma değil, internet ve "akıl hastası" insanlar olduğunu iddia eden ABD Başkanı'nın "herkes" tanımının başına silah şirketlerini yazdığı anlaşılıyor. Trump Ulusal Silah Birliği’nin (NRA) silah konusundaki görüşlerinin de dikkate alınmasını istedi.

....mentally ill or deranged people. I am the biggest Second Amendment person there is, but we all must work together for the good and safety of our Country. Common sense things can be done that are good for everyone!

