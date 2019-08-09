Trump'tan katliamlara karşı 'çözüm' önerisi: Ulusal Silah Birliği'ne kulak verin

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde olağan duruma gelen toplu katliamlar konusunda Ulusal Silah Birliği’nin görüşlerinin dikkate alınmasını önerdi ve katliamlara karşı yapılabilecekleri 'herkes için iyi olacak sağduyu şeyleri' diye tanımladı.

Teksas ve Ohio’daki toplu katliamlarda 31 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD’de silahlanma ve silah kontrolü konuları tekrar tartışmaya açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımda kendisinin "en büyük 2. yasa (silahlanma hakkı) insanı" olduğunu belirtti ve katliamlara karşı yapılabilecekleri "herkes için iyi olacak sağduyu şeyleri" diye tanımladı.

Daha önce toplu katliamlara yol açan etkenin silahlanma değil, internet ve "akıl hastası" insanlar olduğunu iddia eden ABD Başkanı'nın "herkes" tanımının başına silah şirketlerini yazdığı anlaşılıyor. Trump Ulusal Silah Birliği’nin (NRA) silah konusundaki görüşlerinin de dikkate alınmasını istedi.

....mentally ill or deranged people. I am the biggest Second Amendment person there is, but we all must work together for the good and safety of our Country. Common sense things can be done that are good for everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

ABD Başkanı, NRA’nın görüşlerinin yasallaşması çağrısında bulunurken kendi önerdiği "sağduyu şeylerinin" neler olduğundan bahsetmedi.

ABD Başkanı silah kontrolü konusundaysa bu hafta yaptığı açıklamada silahlanmaya getirilecek bütün sınırlandırılmalara karşı olduğunu vurgulamıştı.

ABD’NİN SİLAH BARONLARI: NRA

5.5 milyon üyeyle ve yılda 337 milyon dolar gelirle ABD’nin en büyük lobilerinden biri olan NRA, seçim döneminde Trump’tan yardımı esirgememişti. Yaklaşık 50 milyon dolarla Trump’ın seçim kampanyasını destekleyen NRA, sadece 2016 yılında "yasal işlemler ve halkla ilişkiler" kaleminde 140 milyon dolar harcamıştı.

Silah sahiplerinin "haklarını korumak" amacı güden sağcı silah lobisi NRA, 2017’de sokak protestoları görüntülerine yer verdiği bir televizyon reklamında Trump karşıtlarını, "yasalara uyan Amerikalara zorbalık yapan ve terör estiren şiddet dolu çeteler" olarak tanımlamıştı. Reklamda neo-nazilere ve beyazların üstünlüğünü savunan gruplara karşı yürüyenlere yönelik "iç savaş çağrısı" yapılırken ABD Başkanı da aynı dönem yaptığı bir konuşmada “Şimdiye kadar yaptığımız her şeyi tersine çevirecekler. Bunu süratle ve şiddete başvurarak yapacaklar. Şiddet var. Antifa'ya (faşizm karşıtı hareket) ve diğer bazı gruplara bakın. Bunlar şiddet dolu insanlar" sözlerini kullanmıştı.

PATATES SOĞAN GİBİ SATILIYOR

NRA'nın ve Trump'ın silahlanmaya olan sevdalarının arkasında ufak bir fetişten daha ziyade ülkenin en büyük sermaye kaynaklarından birini temsil ediyor olması yatıyor. ABD'li ekonomi ajansı IBIS World, 2018 tarihli raporunda silah mağazalarının yaklaşık 11 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı. 2018'de silah ve mühimmat üreticileriyse 17 milyar dolar gelir elde etti.