Trump'tan Kaşıkçı 'açıklaması': Belki de bütün dünya sorumludur

Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutmak için yeterince değilil olmadığını belirterek, 'Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetine dair sorumlu tutmak için yeterince delil olmadığını savunan Trump, "Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalıdır, çünkü dünya kirli bir yer" dedi.

Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda önceden bilgi sahibi olduğu yönündeki iddiaları "hararetli bir şekilde" reddettiğini dile getiren Trump, kendisinin konuya ilişkin yorumunun ise "Bin Selman belki biliyordu, belki de bilmiyordu" şeklinde olduğunu hatırlattı.

‘SELMAN BENDEN DAHA FAZLA RAHATSIZ’

Trump, "Bu olaydan nefret ediyorum, olayın örtülmeye çalışılma biçiminden nefret ediyorum. Şunu söyleyebilirim ki Veliaht Prens bu durumdan benden daha fazla nefret ediyor" diye konuştu.

Öte yandan, Trump ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddialarına ilişkin ise "teşkilatın şüpheleri olduğunu fakat kesin bir sonuca varmadığını" iddia etti.