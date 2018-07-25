Trump’tan Juncker görüşmesi öncesi salvolar: Ticaret duvarlarını kaldırmayacaklar

ABD Başkanı Trump, bugün AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüşecek. En önemli gündem maddelerinden biri ABD ile AB arasındaki ‘ticaret duvarları’nın kaldırılması. Trump, tüm vergi, bariyer ve teşviklerin kaldırılmasını istiyor. AB’nin teklifi kabul etmemesi durumunda otomotiv ithalatına ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bugün görüşecek. Trump, görüşme öncesi, dün gece Twitter’dan bir açıklama yaptı. Trump, ABD ile AB arasındaki ticarette uygulanan tüm gümrük tarifeleri, bariyerler ve teşviklerin kaldırılması gerektiği görüşünü yineledi:

“Nihai olarak Serbest Pazar ve Serbest Ticaret olmalı” yazan Trump “Bunu yapacaklarını umarak biz hazırız, ancak yapmayacaklar!” dedi.

Trump AB’yi adil olmayan ticaret uygulamalarıyla suçluyor ve AB’den yapılan otomotiv ithalatına yönelik gümrük vergilerini yükselterek, ticareti bloke etmekle tehdit ediyor.

Juncker ile birlikte ABD’ye giden AB Ticaret Komisyonu üyesi Cecilia Malmstorm, ABD eğer gümrük tarifelerini yükseltirse karşılık verilecek ürünler için liste hazırlandığını söyledi.

Juncker’in çantasında Washington’a “özel bir ticaret teklifi” götürmediği ifade ediliyor. Komisyon Sözcüsü Margaritis Schinas Brüksel’de basına “Taahhütler, teklifler üzerine bir tartışma açılmamasını dilerim, çünkü ortada bir teklif yok” dedi.

Trump’ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow ise Juncker’in “önemli” bir ticaret teklifiyle gelmesini beklediklerini söyledi.