Trump'tan istifa eden yetkiliye ilişkin açıklama: İlgi çekmek için yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 'IŞİD'le mücadele koalisyonu' temsilcisinin 'ilgi çekmek' için istifa ettiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, "IŞİD'le Mücadele" Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifasıyla ilgili açıklama yaptı. İstifanın sebebinin "ilgi çekmek" olduğunu öne süren Trump, istifa eden yetkiliyi tanımadığını da belirtti.

McGurk'un eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde göreve geldiğini hatırlatan Trump, ABD'li temsilcinin görev süresinin zaten Şubat'ta biteceğini, erken istifanın dikkat çekmeyi amaçladığını savundu.

Suriye'den çekilme kararına ilişkin de açıklama yapan Trump, IŞİD'in büyük bölümünün yenilgiye uğratıldığını ve ABD askerlerini ülkeye döndürdüğü için övgü görmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararı ABD yönetiminde çok sayıda istifa getirmişti.