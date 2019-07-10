Trump’tan İran’a yeni yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Trump, İran’ın nükleer anlaşmayı uzun süredir ihlal ettiğini ileri sürerek yeni yaptırım tehdidinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise 'ekonomik terörizm'in ABD'ye daha iyi bir anlaşma sağlamayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı “berbat” diye niteledi ve Tahran’ın "uzun süredir gizlice" anlaşmaya aykırı olarak uranyum zenginleştirme faaliyeti yürüttüğünü ileri sürdü. Trump İran’a karşı yaptırımların artırılacağı tehdidinde bulundu.

Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda “İran, John Kerry ve Obama yönetimi tarafından yapılan 150 milyar dolarlık berbat anlaşmaya aykırı olarak uzun süredir gizlice (uranyum) ’zenginleştiriyor’. Anlaşmanın kısa süre sonra sona erdiğini de hatırlayın. Yaptırımlar yakında artırılacak, önemli ölçüde!” dedi.

ABD geçen yıl Mayıs ayında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a karşı yaptırımları uygulamaya sokmuştu.

Avrupa ülkelerine nükleer anlaşmanın korunması çağrısında bulunan İran, ABD’nin yaptırımlarını devre dışı bırakarak İran’la ticareti mümkün kılacak mekanizmanın kurulmaması durumunda anlaşmaya bağlılığını kademeli olarak düşüreceğini açıklamıştı. İran son olarak AB'nin inisiyatif alması gerektiğini açıklayarak, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini anlaşmada öngörülen sınırın üzerine çıkardığını duyurmuştu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: EKONOMİK TERÖRİZM DAHA İYİ BİR ANLAŞMA SAĞLAMAZ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise "B Takımı"nın ABD Başkanı Trump'ı 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (İran ile nükleer anlaşma) çıkıp Tahran'a karşı "ekonomik terörizm" başlatarak daha iyi bir anlaşma elde edebileceği yönünde kandırdığı yorumunda bulundu. Zarif "Daha iyi bir anlaşmanın olmayacağı netleşirken onlar garip bir şekilde İran'dan (anlaşmaya) tam riayet bekliyorlar" dedi.

​İranlı Bakan Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i Trump'ın "B Takımı" olarak adlandırıyor.