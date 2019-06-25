Trump’tan İran’a yeni tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, 'İran’ın herhangi bir Amerikan unsuruna saldırısı ‘büyük ve ezici bir güçle’ karşılık bulacaktır. Bazı alanlarda 'ezici' 'yok edici' anlamına gelebilir' tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump “İran tarafından herhangi bir Amerikan unsuruna yapılacak saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Bazı alanlarda ezici ‘yok edici’ anlamına gelebilir” açıklaması yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump, Tahran’ın "kibarlık ve merhametten anlamadığını" ileri sürerek, "Maalesef anladıkları şey güç ve kuvvet; ABD de açık ara dünyanın en güçlü ordusuna sahip, sadece son 2 yılda 1,5 trilyon dolar yatırım yapıldı” dedi.

Trum İran halkının İranlı yöneticilerin "yanlış tercihleri ve teröre yatırım yapmaları" nedeniyle acı çektiğini savunarak, Tahran'ın çok sayıda ABD’linin ölümüne sebep olan bombalı eylemlerden de sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Trump “İran'ın bugün yaptığı çok bilgisiz ve aşağılayıcı açıklaması, sadece onların gerçekliği okuyamadıklarını gösteriyor. İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Bazı alanlarda ezici 'yok edici' anlamına gelebilir. Artık John Kerry ve Obama yok!" diye yazdı.

İran’ın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’ye ait İHA’yı düşürmesinin ardından artan gerilimde Trump, İran’a yönelik hava saldırısından 150 kişinin ölebileceğini öğrenince son anda vazgeçtiğini ileri sürmüştü.

Trump dün İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de içinde olduğu bir dizi yöneticisine yaptırım öngören kararnameyi imzalamış, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de yaptırım listesine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in de ekleneceğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ABD'nin Hamaney ve Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını ifade etmişti.