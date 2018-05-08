Trump'tan İran açıklaması: Nükleer anlaşmadan çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan anlaşma konusunda beklenen açıklamasını yaptı. Trump, 'ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini açıklıyorum. Başkanlık memorandumu imzalayacağım ve İran'a ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz' dedi.

ABD Başkanı Trump, "İran terör örgütlerine destek vermektedir. İran Hizbullah, Hamas, Taliban ve El Kaide'nin destekçisidir. İran'la olan nükleer anlaşma, İran'ın uranyum zenginleştirmesini sağladı. Bu anlaşma utanç vericidir. Tek taraflı bir anlaşmadır" dedi.

Trump, ABD'nin İran ile anlaşmadan çekileceğini duyurdu.

Trump'ın açıklamasından satır başları şöyle:

İran terörün devlet sponsorudur. Hamas Hizbullah gibi örgütlere destek vermektedir.

İran rejimi uzun yıllardır kaos ve terörü finanse etmiş bunun için kendi halkının zenginliğini kullanmıştır.

2015'te önceki yönetim bir imza attı. Teoride bu anlaşma ABD ve müttefiklerini koruyacaktı. Bu anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam etmesini sağladı.

Bu anlaşma utanç vericidir, tek taraflı korkunç bir anlaşmadır.

Anlaşma ne barış ne istikrar getirdi, getirmeyecek de.

Bu anlaşmanın devamına izin verecek olursam Ortadoğu'da nükleer silahlanma yarışı kaçınılmaz olacaktır.

Nükleer anlaşma İran'ın bölgedeki amaçlarını engellemedi.

İran'ın nükleer programını bu çürümüş anlaşmayla engelleyemeyiz.

Bugün ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini açıklıyorum. Başkanlık memorandumu imzalayacağım ve İran'a ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz.

ABD nükleer şantajla tehdit edilemez. ABD'ye ölüm diyen bir rejimin dünyadaki en ölümcül silahlara sahip olmasına izin veremeyiz.

Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin kararını bugün TSİ 21.00'da açıklayacağını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine ait füzelerin müzakere konusu edilmeyeceğini, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini söylemişti.

ABD MALİYE BAKANLIĞI: ESKİ YAPTIRIMLAR 90 GÜN İÇİNDE TEKRAR UYGULAMAYA GİRECEK

ABD Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 90 gün içerisinde İran'a yönelik döviz sektörü, metal ticareti, devlet borcu ve otomobil sektörü gibi alanlardaki eski yaptırımları tekrar uygulamaya koyacaklarını açıkladı.

ABD Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, önümüzdeki 180 gün içerisinde, İran'a karşı gemicilik, petrol ve enerji alanlarında da eski yaptırımların yeniden uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

ABD, 5 Kasım'a kadar tekrar İran'ın tüm devlet ve finansal kurumları yaptırım listesine alacak.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA: ANLAŞMAYLA İLGİLİ TÜM SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRDİK

Trump'ın kararıyla ilgili İran'dan ilk tepki geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İran, nükleer anlaşmadan doğan tüm yükümlülüklerine uydu, tüm taahhütlerini yerine getirdi" diye açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'na, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili önümüzdeki birkaç hafta içinde Avrupa ülkeleri, Rusya ve Çin ile görüşmelerin yapılması talimatını verdiğini belirten Ruhani, "ABD hiçbir zaman kendi taahhütlerine saygı duymadı" dedi.

RUHANİ:ANLAŞMA ABD OLMADAN RUSYA, ÇİN, FRANSA, İNGİLTERE VE AB ARASINDA DEVAM EDECEK

Ülkesinin nükleer anlaşmadan çıkmadığını kaydeden Ruhani, anlaşmanın ABD olmadan Tahran ile Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve AB arasında devam edeceğini söyledi.

AB: ANLAŞMAYA UYMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Trump'ın açıklamasını değerlendiren Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin İran nükleer anlaşmasına uymaya devam edeceğini söyledi. Mogherini, "İran nükleer anlaşmasıyla ilgili mevcut durum bağlamında, AB kendi çıkarlarına dayanarak hareket etme hakkını saklı turuyor" dedi.

MACRON: ÜZGÜNÜZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararı nedeniyle üzgün" diye açıkladı.

İSRAİL: TAHRAN'DAKİ REJİMİN DÜŞMESİNE YOL AÇACAK CESUR ADIM

İsrail Savunma Bakanlığı ise ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararı için "Tahran'daki rejimin düşmesine yol açacak cesur adım" olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE: İRAN İLE TİCARETİ KISITLAMAYACAĞIZ

Türk Ekonomi Bakanlığı, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararıyla ilgili olarak İran ile ticareti kısıtlamayacaklarını açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN: KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Suudi Arabistan, Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çıkma kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini açıkladı.