Trump'tan İngiltere'ye tartışmalı ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte resmi ziyaret kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte resmi ziyaret kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya vardı.

Trump, Londra'da görevini yakın zamanda bırakacak olan İngiltere Başbakanı Theresa May, kraliyet ailesi ve diğer İngiliz siyasetçiler ile görüşme gerçekleştirecek.

ZİYARET ÖNCESİ JOHNSON'A DESTEK

İngiltere'ye ilk kez resmi ziyarette bulunan Trump'ın iki gün önce İngiliz Sun gazetesi ile röportajında "mükemmel lider" diyerek övdüğü eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la da buluşması bekleniyor.

Theresa May'in istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti'nin yeni lider seçme sürecinde Trump'ın Johnson'dan övgü dolu sözlerle bahsetmesi İngiltere basınında tartışmalara neden olmuştu.

Daha önce de Johnson'ın İngiltere Başbakanlığı'nı destekleyen Trump'ın, ziyaret öncesi yaptığı açıklama İngiltere siyasetine müdahale olarak yorumlandı.

PROTESTOLAR BEKLENİYOR

Buckingham Sarayı'nda verilecek akşam yemeğini Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable boykot edecek.

Trump'ın saray ziyareti sırasında saray önünde de protesto edilmesi bekleniyor.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI'YLA TARTIŞMA

Trump, İngiltere yolculuğu sırasında uçaktan paylaştığı bir Twitter mesajında kendisini eleştiren Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a karşı eleştirilerde bulundu.

Han'ı daha önce yine polemiğe girdiği New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’ya benzeten Trump, Han'ın boyuyla dalga geçen imalarda bulundu.

'ANLAŞMASIZ AB'DEN ÇIKIŞA HAZIR OLUNMALI' DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada İngiltere'nin anlaşmasız AB'den çıkışa hazırlıklı olması gerektiğini belirtmişti.

AB'den çıkış yanlılarıyla yakın ilişkileri olan Trump, "sert çıkış" yanlılarını destekleyerek, İngiltere'nin AB ile müzakerelerde zayıf kaldığını iddia etmişti.