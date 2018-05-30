Trump'tan ikinci el kıyafet ithal etmeyen Ruanda'ya ticaret yaptırımı

ABD Başkanı Donald Trump, Ruanda'yı ikinci el kıyafet ithalatını yasaklaması sebebiyle Afrika ticaret programından çıkararak ülkeye gümrük vergilerini artıracağını açıkladı. Yardım amacıyla toplanan kıyafetlerin milyon dolarlık küresel bir sektöre dönüşmesi ise durumun başka bir boyutu.

ABD Başkanı Donald Trump, Afrika ülkelerinin ABD'ye vergiden muaf bir şekilde kıyafet ihraç etmesini içeren programdan Ruanda'nın çıkarıldığını açıkladı. Gerekçe olarak Ruanda'nın ABD'den kullanılmış kıyafetlerin ithal edilmesini yasaklaması gösterildi.

Ruanda ve diğer üç Afrika ülkesinin kullanılmış kıyafet ticaretini yasaklamasından yakınan ABD'nin kullanılmış kıyafet endüstrisinin talebi, Trump'ın "tavizsiz ticaret politikasının son örneği" olarak gösteriliyor.

İkinci El Eşyalar ve Geri Dönüşümlü Tekstil Derneği'nin geçen yaz ABD ticaret temsilcilerine yaptığı açıklamada, dayatılan tarifelerin ABD'den Kenya, Tanzanya ve Uganda'ya yapılan ikinci el kıyafet ihracatında şimdiden etkisini gösterdiği belirtiliyor.

Ruanda, 2016 yılında kilogram başı ithalat vergisini 20 sentten 2,50 dolara çıkarırken, ABD'li ticaret temsilcileri bu uygulamanın “endüstriye fiili yasak” olmasından şikayet ediyor.

Ticaret temsilcileri, Doğu Afrika'daki ticaret engelinin 24 bin iş kaybına neden olduğunu belirtirken, üçüncü ülkeler yoluyla Afrika'ya sevkıyatı yapılan kullanılmış kıyafetler dahil olmak üzere 124 milyon dolar satışın tehlikeye girdiği aktarılıyor.

ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) bildiriminin ardından ABD Başkanı Trump'ın, Meclis'e mektup yollayarak, Ruanda'nın 60 gün içinde program dışına çıkarılması talimatı verdiği belirtiliyor. İthalat sınırını kaldırmayı kabul eden Tanzanya ve Uganda'nın ise yaptırımlardan kurtulduğu söyleniyor.

ABD'de yardım amacıyla bağışlanan kıyafetlerin büyük bir sektöre dönüşmesi ve dünya ticaretinde milyon dolarlık pazar oluşturması yaşanan gelişmelerin oldukça düşündürücü bir boyutu.