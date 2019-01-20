Trump'tan hükümetin açılması için yeni teklif: Duyurulmadan reddedildi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD hükümetinin dört haftadır kapalı kalmasına neden olan Meksika sınırına ilişkin tartışmalarda geri adım atacağını duyurdu. Trump'ın basına yansıyan önerileri, henüz duyurulmadan Demokrat Partili liderler tarafından olumsuz yanıtlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin 30 gündür kapalı kalmasına neden olan Meksika sınırı ve göçmenlerin statüsüne ilişkin tartışmalarda geri adım atacağını duyurdu.

Kongreye yeni bir yol haritası sunacağını belirten Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvardan vazgeçmediğini belirterek, bunun yerine iki öneri getirdi.

KALDIRMAK İSTEDİĞİ YASAYI ÖNERDİ

Çocuk yaşta ABD’ye yasadışı yollarla getirilen gençlerin çalışma izinlerini koruma önerisinde bulunan Trump, sayıları 700 bini bulan bu statüdeki gençlerin güvencelerinin artılabileceğini söyledi.

Trump, 700 bin göçmen gence vatandaşlık verilmeden çalışma izni tanıyan yasaları geri çekmek üzere girşimlerde bulunmuştu.

GEÇİCİ KORUMA ÖNERİSİ

Savaş ve felaketler sonucu ABD’ye gelen 300 bin kişinin geçici koruma statüsünde tanınmasını öneren Trump, çalışma iznine sahip bu göçmenlerin vizelerininin üç yıl daha uzatılabileceğini söyledi.

TEKLİFİ DİNLEMEDEN REDDETİLER

Önerileri, bu konuda düzenleyeceği basın toplantısından önce medyaya yansıyan Trump’a Demokrat Parti’den olumsuz yanıt geldi. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili lideri Nancy Pelosi, öneriyi “umutsuz” olarak niteledi.

Pelosi, Trump’ın önerilerini, “daha önce reddedilen ve hiçbiri kabul edilmeyen girişimlerin bir toparlaması” sözleri ile değerlendirdi. Demokrat Partili Temsilciler Meclisi başkanı, Trump’ın “iyi niyetli çaba göstermediğini” belirterek, duvar planının göçmenlere yardım etmeyi amaçlamadığını ve meclisten geçmeyeceğini söyledi.

'UZLAŞI DEĞİL REHİN ALMA'

Demokrat Parti'nin Senato'daki lideri Chuck Schumer da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump’ın teklif ettiği geçici koruma statülerinin göçmenlerin elinden kendisi tarafından alındığını belirterek "Bir duvar karşılığında yapılan bir takım koruma teklifleri bir uzlaşmadan daha ziyade rehin almaktır” dedi.

ABD Başkanı Trump, Aralık ayında Kongre’de görüşülen bütçede Meksika duvarına 5,7 milyar dolarlık finansman ayrılmasını istemiş, Kongre’deki Demokratlar bu isteği onaylamamıştı. Trump, Kongre’nin bu hamlesine hükümeti kapatmakla yanıt vermişti.

ABD’de hükümetin kapanması birçok kamu kurumunun ödeneksiz kalması ve yüz binlerce kamu çalışanının maaşlarını almadan çalışması ya da ücretsiz izne ayrılması anlamına geliyor.

ABD hükümetinin yaklaşık dörtte birini oluşturan bölümünün ödenekten yoksun kaldığı bu dönemde yaklaşık 800 bin kamu çalışanı yılın ilk maaşını alamadı.