Trump'tan hükümeti kapatma tehditi: Gurur duyarım

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti liderleri arasında bütçe tasarısı görüşmelerinde Trump’ın Meksika sınırına duvar projesi ısrarı sebebiyle anlaşma sağlanamadı.Trump, hükümeti kapatma tehdidinde bulundu.

ABD-Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar hakkında Demokrat Partililerle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, anlaşma sağlanamadığını belirtti ve hükümeti kapatma tehdidinde bulundu. Trump, gerçekleşen görüşme sonrasında, "Demokratlarla bir anlaşmaya varılması olanaklı değildi" açıklamasında bulundu.

KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞTILAR

Trump Oval Ofis’te Demokrat Parti’nin önde gelen iki ismi, Senato’nun Demokrat Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Parti lideri Nancy Pelosi’yle bir araya geldi. Trump ve Demokrat Parti liderlerinin Beyaz Saray’daki görüşmesine iki tarafın kameralar önünde sınır güvenliği konusunda girdiği tartışma damga vurdu.

Nancy Pelosi Trump’a Amerikalılar’ın Trump yüzünden hükümetin kapanmasını istemediğini söyleyince ortam gerildi. Trump Pelosi’nin sözünü keserek bütçe tasarısını Demokratlar’ın desteği olmadan Senato’dan geçirebileceğini savundu.

'SINIR İÇİN HÜKÜMETİ KAPATMAKTAN GURUR DUYARIM'

Trump seçim kampanyasında da öne çıkan vaadi olan Meksika sınırına duvar projesine bütçe desteğinde ısrarcı oldu. Eğer istediği bütçe desteğini alamazsa hükümetin kapanacağı tehdidini yineleyen Trump, “İstediğimizi bir şekilde alamazsak, ister siz ister ordu aracılığıyla, hükümeti kapatırım” ifadelerini kullandı. Trump, “Sınır güvenliği için hükümeti kapatmaktan gurur duyarım. Çünkü bu ülkenin insanları suçluları, uyuşturucu sorunu olan insanların ülkemize akın etmesini istemiyor” dedi.

DUVAR OLMADI BARİYER VERELİM

Donald Trump, bugün içerisinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Demokratların ABD-Meksika sınırına örülecek duvarın finansmanında kullanılacak fonun bütçesine onay vermemeleri durumunda, ABD ordusunun duvar yerine bariyer inşa edeceğini söylemişti.

HÜKÜMET KAPATMA NEDİR?

ABD'nin yönetim sistemine göre, Kongre bir yasayı geçirmediğinde ya da Başkan bir yasayı onaylamadığında ve bütçe onayını gerçekleştirmediğinde hükümet kapatma işlemi gerçekleşebilir. Kapatma gerçekleştiğinde birçok devlet ajansında çalışan personel açığa, beklemeye alınabilir ve ciddi krizlere neden olabilir. Kamu çalışanlarına ciddi kısıtlama getiren, Furlough olarak da adlandırılan bu süreçte acil durumlar için istihdam edilen personel dışındaki çalışanlar etkisizleştiriliyor.