Trump’tan ‘hükümet krizi’ tehdidi

ABD Başkanı Trump, Kongre Meksika sınır duvarı için gerekli ek ödeneği onaylamazsa ‘hükümet krizi’ tehdidinde bulunarak hükümet bütçesini kapatacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Meksika sınırındaki duvarın yapımına başlandığını, ek ödeneğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Trump, Washington’da Cumartesi günü yaptığı konuşmada eğer Kongre gerekli ödeneği sağlamazsa 28 Eylül’de “hükümet bütçesini kapama” tehdidinde bulundu.

Reuters’ın haberine göre Trump, benzer bir tehdidi Mart ayında göçmen yasasıyla ilgili değişiklikler görüşülürken de gündeme getirmişti. Daha önce Ocak ayında da "hükümet krizi" yaşanmış kısa bir süre hükümet bütçesi resmen kapanmıştı. Bakanlar Kurulu çalışmaya devam etmekle birlikte kamu kurumları kapanmış, kamu görevlileri çalışmamıştı.

Trump konuşmasında, “karavan” içinde ABD sınırına gelen Orta Amerikalı göçmenleri gerekçe göstererek sınır güvenliğine işaret etti. Trump, karavanlarla sınıra gelenlerin hem suç işledikleri hem de başka suçluların hedefi olduklarını ileri sürdü. “Çok tehlikeli bir yolculuk yapıyorlar ve bir kez sınıra geldiklerinde ülkenin içine girebileceklerini biliyorlar” diyen Trump, sınır duvarının “vazgeçilmezliğinde” ısrar etti.

‘HÜKÜMET KAPAMA’ CUMHURİYETÇİLERDEN DÖNEBİLİR

Trump’ın Mart ayında imzaladığı 1,3 trilyon dolarlık harcama tasarısı, hükümetin Eylül sonuna kadar finanse edilmesi için yeterli. ABD’de Kasım ayı ortasında yapılacak seçimlerden hemen önce “hükümetin kapanması” fikrine Cumhuriyetçilerin de sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.

TRUMP ‘MEKSİKA DUVARI’NI NİYE İSTİYOR?

Trump’ın seçim kampanyasında yer verdiği sınır duvarı, 510 kilometrelik bariyeri ve ekstra 655 kilometrelik bariyer ve çiti kapsayacak şekilde 18 milyar dolarlık bütçe talebine konu oldu. Sınır duvarının 2027’ye kadar tamamlanması planlanıyor. Trump, göçmen karşıtlığının yanısıra "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" ("Make America Great Again) seçim sloganıyla da özetlendiği gibi Meksika sınır duvarı gibi büyük ölçekli altyapı harcamaları ve kamu fonlamasıyla ekonomiyi canlandıracağını düşünüyor.