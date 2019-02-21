Trump'tan Huawei sistemleri kullanan ülkelere baskı: 5G teknolojisini istiyorum

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Huawei sistemlerini kullanan şirketlerin sistemlerini kullanmayacaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise 5G teknolojisinin ABD'de olması gerektiğini belirterek 'ABD'nin ileri teknolojileri engellemekten ziyade bu rekabette kazanmasını istiyorum' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün yaptığı açıklamada ABD'nin Huawei sistemlerini kullanan ülkelerle "güvenlik endişeleri" nedeniyle işbirliği veya bilgi paylaşımı gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Huawei'nin telekomünikasyon ekipmanlarını uygulama konusundaki "risklerin" anlaşılması gerektiğini söyleyen Pompeo, bunu yapan şirketlerin sistemlerini kullanmayacaklarını söyledi.

'İLERİ TEKNOLOJİLERİ ENGELLEMEKTEN ÇOK KAZANMAK İSTİYORUM'

ABD Başkanı Donald Trump ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda 5G teknolojisinin ABD'de olması gerektiğini belirterek "ABD'de en kısa sürede 5G ve hatta 6G teknolojisini istiyorum. Mevcut standarttan çok daha güçlü, daha hızlı ve daha akıllı. Amerikan şirketleri çabalarını artıracak ya da geride kalacak. Geride kalmamız için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı.

​Trump ayrıca, "ABD'nin ileri teknolojileri engellemekten ziyade bu rekabette kazanmasını istiyorum. Yaptığımız her işte, özellikle de heyecan verici teknoloji dünyasında daima lider olmalıyız" dedi.

ABD daha önce Çin ile devam eden 5G rekabetinde ZTE ve Huawei'nin de aralarında bulunduğu Çinli telekomünikasyon şirketlerine baskı ve yaptırımlar uygulamıştı. ABD’nin 5G teknolojisinde geride kalması, ticaret açığını kapatmasının güçleşmesi anlamına geliyor.

Trump'ın Çin'in ABD'li teknoloji şirketlerine yatırımlarına sınırlama getirme kararı almasının ardından, Çin kendi çip teknolojisini geliştirme kararı almıştı.