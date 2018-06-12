Trump'tan Güney Kore'yle askeri tatbikatları askıya alma kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile askeri tatbikatları askıya alma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından Güney Kore'yle askeri tatbikatları askıya alma kararı aldı.

Bölgede "savaş oyunları" oynamayı bırakacaklarını söyleyen Trump, bölgedeki askerlerin geri döneceklerini umduğunu da belirtti.

Buna karşın Trump KDHC'ye karşı ekonomik yaptırımların devam edeceğini söylemişti.

ABD ile KDHC arasındaki anlaşmada KDHC nükleer silahlarını bırakacağını söylüyordu, ancak Trump bunun "birden" değil bir "süreç" olarak yapılacağını söyledi.

Trump, Kim'i Beyaz Saray'a davet edeceğini de açıklamıştı.