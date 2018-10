Trump'tan göçmenlere tehdit: Ordumuz sizi bekliyor

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Bizim güney sınırımıza doğru gelen kervana çok sayıda çete üyesi ve bazı kötü insanlar karıştı. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmeden ABD'ye kabul edilmeyeceksiniz. Bu, ülkemizi işgal etmektir ve ordumuz sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, "ABD ordusu, Meksika'dan kuzeye doğru ilerleyen mültecilerin oluşturduğu kervana karşı ABD'nin güneybatı sınırına 5 bin asker sevk etmeyi planlıyor" iddiasında bulundu.

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!

