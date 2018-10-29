Trump'tan göçmenlere tehdit: Ordumuz sizi bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika üzerinden ABD'ye geçmeye çalışan göçmenleri hedef alarak "Ordumuz sizi bekliyor" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Bizim güney sınırımıza doğru gelen kervana çok sayıda çete üyesi ve bazı kötü insanlar karıştı. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmeden ABD'ye kabul edilmeyeceksiniz. Bu, ülkemizi işgal etmektir ve ordumuz sizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, "ABD ordusu, Meksika'dan kuzeye doğru ilerleyen mültecilerin oluşturduğu kervana karşı ABD'nin güneybatı sınırına 5 bin asker sevk etmeyi planlıyor" iddiasında bulundu.