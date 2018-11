Trump'tan Game of Thrones göndermeli yaptırım mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü uygulanmaya başlayacak İran'a yaptırımlarla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Game of Thrones dizisine göndermede bulundu.

Trump'ın Twitter'dan paylaştığı film afişini taklit eden görselde kendi resmi bulunuyor ve üzerinde "Yaptırımlar geliyor. 5 Kasım" yazıyor.

Dizinin yapımcısı HBO kanalı Trump'ın mesajına yanıt olarak "Bizim belirgin özelliğimizin politik amaçlar için kötüye kullanılmamasını tercih ederiz" dedi.

Kanalın resmi Twitter hesabındaysa, dizideki gruplardan birinde kullanılan kurgusal dile atıfta bulunarak "Dothraki dilinde markanın kötüye kullanımına ne denir?" denildi.

How do you say trademark misuse in Dothraki?

— HBO (@HBO) 2 Kasım 2018