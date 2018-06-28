Trump'tan G7 üyelerine: NATO da NAFTA kadar kötü...

ABD Başkanı Donald Trump, G7 üyelerine NATO'nun 'NAFTA kadar' kötü olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesindeki açıklamalarına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Trump'ın görüşmeler sırasında NATO'nun "ABD için çok maliyetli" olduğunu söylediği ve NATO'yu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması NAFTA'yla kıyasladığı belirtiliyor.

ABD Başkanı'nın "NATO da NAFTA kadar kötü" şeklindeki sözleri, görüşmeye dair bilgi sahibi bir yetkilinin Axios'a konuşmasıyla ortaya çıktı.

Trump'ın Temmuz'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesini kast ederek "İlginç bir zirve olacak" dediği aktarılıyor.

The Hill'in aktardığına göre Trump aynı zirvede G7 liderlerine Kırım'ın Rusya'nın parçası olması gerektiğini çünkü "Kırımlıların Rusça konuştuğunu" söyledi.

Haber ABD basınında yayılırken, Trump'ın açıklamalarının ABD ile Batılı müttefiklerinin arasını daha da açmış olabileceği söyleniyor.

Trump, zirvenin ardından Kanada ile gerginlik yaşamış, bu gerilim basına yansımıştı.