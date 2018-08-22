Trump'tan Filistinlilere ‘çok iyi bir şey' vaadi: Ne olduğunu açıklamadı

Batı Virginia’daki mitinginde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Filistinlilere yakın bir zamanda ‘çok iyi bir şey’ vereceğini söyledi. Trump bu sözlerinin ardından Filistinlileri kastederek ‘çünkü sıra onlarda’ dedi. Trump konuşmasının devamında, söz ettiği 'iyi bir şeyin' ne olduğunu ise açıklamadı.

ABD Başkanı Trump salı akşamı düzenlenen mitingdeki konuşmasında ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıması sonucu İsrail’in "çok büyük" bir şey kazandığını ve şimdi Filistinlilere "çok iyi bir şey" vereceğini söyledi.

Batı Virginia’daki mitingde konuşan Donald Trump, Filistinlileri kastederek "çünkü sıra onlarda" ifadesini kullandı. Filistin Devleti, Trump’ın ABD elçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ardından Trump yönetimiyle iletişimi kesmişti.

Trump konuşmasının devamında, söz ettiği "iyi bir şeyin" ne olduğunu açıklamadı.

Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Filistin gazetesi El Kuds’e verdiği röportajda sözünü ettiği İsrail-Filistin barış planının bir felakete yol açacağını söylemişti.