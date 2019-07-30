Trump'tan faiz tepkisi: FED hiçbir şey yapmıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Merkez Bankası ve Çin’in attığı adımlara rağmen ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi konusunda kararsız kaldığını belirterek tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, FED'in faiz konusunda adım atmamasına tepki gösterdi.

Trump, “AB ve Çin faizleri indirerek sistemlerine para akıtmaya ve üreticilerinin ürünlerini satmalarını kolaylaştırmaya devam edecek. Bu arada oldukça düşük enflasyonla FED hiçbir şey yapmıyor ve (diğerleriyle) karşılaştırıldığında hiçbir şey yapmamaya devam edecek" dedi.

FED, daha önce faizleri artırması sebebiyle Trump’ın eleştirisine maruz kalmış ve Trump söz konusu politikanın ekonomiye zarar verdiğini öne sürmüştü.