Trump'tan faiz indirimi tepkisi: Hayal kırıklığı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın 25 baz puan faiz indirimi kararına ilişkin "hayal kırıklığı" yorumunda bulundu.

Trump, piyasanın "uzun ve agresif bir faiz indirimi döngüsü" yaşanmakta olduğuna dair bir işarete ihtiyacı olduğunu söyledi.

Trump sosyal medyadan "Piyasanın Jay Powell ve Fed'den duymak istediği şey bunun Çin, Avrupa Birliği ve dünyadaki diğer ülkelere ayak uyduracak olan uzun ve agresif bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olduğuydu. Her zamanki gibi, Powell bizi hayal kırıklığına uğrattı, ama en azından başlangıçta başlamamış olması gereken parasal sıkılaştırmaya son veriyor" mesajını paylaştı.

What the Market wanted to hear from Jay Powell and the Federal Reserve was that this was the beginning of a lengthy and aggressive rate-cutting cycle which would keep pace with China, The European Union and other countries around the world....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2019