Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

ABD Başkanı Danald Trump, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Trump, Brunson'un ajanlık suçlamasıyla tutuklanmasını bir "rezalet" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin saygın bir Amerikalı papaz Andrew Brunson'u serbest bırakmaması tam bir rezalet. Çok uzun süredir rehine olarak tutuluyor. @RT_Erdogan, bu harika Hristiyan koca ve babayı serbest bırakmak için bir şeyler yapmalı. Yanlış hiçbir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!"

