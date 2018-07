Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı

ABD Başkanı Danald Trump, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Trump, Brunson'un ajanlık suçlamasıyla tutuklanmasını bir "rezalet" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

A total disgrace that Turkey will not release a respected U.S. Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held hostage far too long. @RT_Erdogan should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him!

