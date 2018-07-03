Trump’tan Dünya Ticaret Örgütü’ne üstü kapalı tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü’nün ülkesine ‘çok kötü’ davrandığını belirterek bunu sürdürmesi durumunda ‘bir şey yapacaklarını’ söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü’ne karşı, ülkesine “kötü” davranmaya devam etmesi durumunda “bir şey yapacakları”nı söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile dün Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında gazetecilere açıklama yapan Trump “Dünya Ticaret Örgütü ABD’ye çok çok kötü davranıyor, umarım yollarını değiştirirler” dedi.

Trump'ın açıklaması, Axios haber sitesinin, ABD'nin DTÖ’nün temel kurallarını göz ardı edecek bir yasa tasarısının ayrıntılarını yazmasının ardından geldi. Axios'un haberine göre, Trump'ın direktifi üzerine hazırlanan "ABD Adil ve Karşılıklı Tarifeler Yasası" başlıklı tasarı, Beyaz Saray'a gümrük tarifelerini istenilen zaman ve şekilde değiştirme hakkı tanıyor.

Tasarı, ABD yönetimine, DTÖ'nün ülkelerin ticaret yaptıkları ülkelere serbest ticaret anlaşmaları dışında farklı tarifeler uygulamasını önleyen kuralına uymama hakkı tanıyor.

Tasarı ayrıca, yine DTÖ'nün daha önceden kabul edilen gümrük vergisi tavanlarının aşılamaması kuralının göz ardı edilebilmesinin önünü açıyor.

ABD DTÖ'DEN ÇIKMAYI MI DÜŞÜNÜYOR?

Trump dün yaptığı açıklamada ABD’nin, DTÖ’de büyük bir dezavantajı olduğunu belirtti ve örgütten çekilme ihtimalleriyle ilgili soruyu "Şimdilik herhangi bir şey planlamıyoruz ama bize düzgün davranmazlarsa bir şey yapabiliriz” diye yanıtladı.

Reuters, Trump’a yakın bir kaynağın geçen hafta ABD Başkanının kendisine DTÖ’den çıkmayı istediğini söylediğini yazmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da dün yaptığı açıklamada, Trump’ın DTÖ’den çıkmaya değil “küresel ticaretteki sorunları çözmeye odaklandığını” söyledi.

Çin ve diğer ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü’nü kendi avantajları için kullandıklarını ileri süren Sanders, Trump’ın bu konuda adil olmadığını düşündüğü meseleleri çözmek istediğini söyledi.

Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde Trump, AB ile tarifeler konusunu görüşmek üzere yakında bir araya geleceklerini de söyledi. Cuma günü AB’den yapılan açıklamada ABD’nin otomobil ithalatında getirdiği ek gümrük vergilerinin Amerikan otomotiv endüstrisine zarar vereceği belirtilerek Birliğin ek gümrük tarifelerine misilleme yapacağı uyarısında bulunulmuştu.