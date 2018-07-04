Trump'tan danışmanlarına 'Venezuela'yı işgal etme' önerisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarına Venezuela'yı işgal etmeyi önerdiği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz Ağustos ayında danışmanlarıyla yaptığı bir toplantıda Venezuela'ya yönelik yaptırımlar görüşülürken, "Neden Venezuela'yı işgal etmiyoruz?" diye sorduğu açıklandı.

AP'nin haberine göre Trump'ın sorusunun görüşmedekileri "dondurduğu" aktarılırken, görüşme sırasında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ABD ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster'ın da bulunduğu belirtiliyor.

Trump'ın Venezuela'yı işgal talebi üst düzey bir ABD'li yetkili tarafından basına sızdırıldı.

Konunun beş dakika boyunca tartışıldığı, McMaster ve diğer yetkililerin Trump'a askeri müdahalenin ters tepme riski bulunduğunu açıkladığı bildiriliyor.

ABD'li yetkililerin Trump'a Latin Amerika hükümetlerini ABD yanlısı hale getirmek için çalıştıklarını, askeri müdahale durumunda kıtada ABD karşıtlığının yeniden yükselmesinden endişe ettiklerini söylediği kaydediliyor.

Trump, görüşmenin yapıldığı söylenen dönemde "Venezuela için askeri seçenek mümkün" şeklinde açıklama yapmıştı. Sızan görüşmeyle birlikte ABD yönetiminin bu olasılığı değerlendirdiği kesinleşmiş oldu.