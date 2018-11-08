Trump'tan CNN muhabirine: Sen berbat bir insansın

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler sonrası düzenlediği basın toplantısında CNN muhabiri ile tartışma yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimler sonrası gazetecilerin karşısına geçerken, CNN muhabiri ile sert bir tartışma yaşadı.

Kendisi hakkında sürekli olumsuz haberler yaptığını belirttiği CNN muhabirinin göçmenlerle ilgili bir sorusuna tepki gösteren Trump, yeni bir soru daha sorulmak istenmesi üzerine kürsüne uzaklaştı.

Trump, mikrofonu bırakmasını istediği CNN muhabirine, "Sen berbat bir insansın CNN için çalışmamalısın" dedi.