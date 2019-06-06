Trump’tan Çin’e yeni yaptırım sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, 'ihtiyaç duyulması' halinde 300 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ihtiyaç duyulması" halinde Çin’den ithal edilen 300 milyar dolar değerinde ürüne daha ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin halen devam ettiğini hatırlatan Trump, iki ülkenin bir anlaşma üzerinde uzlaşamaması durumunda kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ve 300 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürüne ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Mayıs tarihinde ek gümrük vergisinin artırılacağı 200 milyar dolarlık ürün listesini açıklamış, ancak o tarihten önce yola çıkan ürünler için ek gümrük vergisini yüzde 10'da tutmuştu.

13 Mayıs'ta misilleme olarak 60 milyar dolarlık ABD ürünleri listesine ek gümrük vergisini arttırma kararı alan Çin de bu kararını cumartesi günü uygulamaya başlamıştı.