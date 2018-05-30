Trump'tan Çin'e yeni ticari yaptırımlar

Birkaç hafta önce Çinli telekom şirketi ZTE'ye verilen cezaları yumuşatma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilecek 50 milyar dolarlık ürüne ek gümrük tarifesi uygulayacağını ve Çin'in yatırımlarına kısıtlama getireceğini açıkladı. Trump'ın açıklaması ABD Ticaret Bakanı Ross'un Pekin ziyaretinden önce geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 50 milyar dolarlık ürüne ek gümrük tarifesi uygulayacağını ve Çin şirketlerinin ABD'de yüksek teknoloji yatırımlarına yeni sınırlamalar getireceğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Çin'le olan ticaret savaşının durduğuna ilişkin açıklamasından 10 günden az bir süre sonra yapılan bu hamlenin Pekin'i ziyaret edecek olan Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un yürüteceği pazarlıklarda elini kuvvetlendirmesi amacıyla yapıldığı söyleniyor.

Trump, değişkenlik gösteren hamlelerin pazarlıklarda eli güçlendirme amacıyla yapıldığını iddia etse de, bu gelişmelerin ABD'nin itibarını azalttığını belirtenler de var. Meclis üyelerinin, ABD Başkanı'nın ticaret savaşlarında birden fazla cephe açılmasına neden olacağından endişe ettiği belirtiliyor.

Çin Ticaret Bakanı “Beyaz Saray'ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladık. ABD nasıl bir önlem alırsa alsın Çin, ulusal çıkarlarını güvenle ve güçlü bir şekilde koruyacak” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ise “ABD, birtakım özel yatırım kısıtlamalarına, Çin'in teknoloji endüstrisinden ithal edilen ürünlere denetime başvuracak. Yatırım kısıtlamaları 30 Haziran'da (bugün) açıklanacak olup, hemen işleme koyulacak” açıklamasını yaptı.

Yatırım kısıtlamasına ilişkin açıklamanın, Trump'ın ZTE'ye verilen cezaları yumuşatma kararı almasına getirilen eleştirilerin hemen ardından yapılması dikkat çekti.