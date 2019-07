Trump'tan Çin'e anlaşma çağrısı: Ya kazanırsam...

ABD Başkanı Donald Trump, Şangay'da başlayan ticaret anlaşması müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, Çin’in ticaret anlaşması için 2020'de gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerini beklememesi gerektiğini, bu süreçte bir anlaşma sağlanmaması durumunda Çin adına daha kötü koşulların olacağı bir anlaşma olacağını veya hiç anlaşma olmayacağını savundu.

Trump, “Çin bu işi beceremiyor. Çin’in tarım ürünlerimizi almaya başlaması gerekiyordu ama hala bunun olacağı konusunda hiçbir sinyal yok. Çin’le ilgili sorun bu, sözlerini tutmuyorlar. Son üç yılda ekonomimiz Çin ekonomisinden çok daha büyük hale geldi. Ekibim onlarla müzakereyi sürdürüyor. Muhtemelen bir sonraki seçimde Sleepy Joe gibi Demokrat isimlerin seçilmesini bekleyecekler. Beklemelerindeki sorun şu, kazanırsam ya da kazandığımda, karşılarında şu anda müzakere ettiğimizden çok daha sert bir anlaşmayı bulacaklar ya da hiçbir anlaşma olmayacak. Tüm kartlar bizde, eski liderlerimizde hiç olmadı” mesajını paylaştı.

ÇİN MEDYASI: ABD YAPICI OLMALI

Çin medyasında yer alan haberlerde Trump'ın müzakerelere ilişkin sosyal medyada gösterdiği tavır eleştirildi. CCTV'de yer alan bir yorumda, "ABD'de bazı insanlar, yıkıcı olmak yerine yapıcı olmayı tercih etmeli. Aksi takdirde tarihi bir fırsat kaçar" denilirken Çin Komünist Partisi'nin yayın organı People's Daily'de "Çin'le görüşmek istiyorsanız samimi ve kibar olun, sorun çıkarmayın" ifadeleri yer aldı.

...to ripoff the USA, even bigger and better than ever before. The problem with them waiting, however, is that if & when I win, the deal that they get will be much tougher than what we are negotiating now...or no deal at all. We have all the cards, our past leaders never got it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019