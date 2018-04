ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin'ii para birimlerini devalüe ettiğini iddia etti. Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada "ABD faiz oranlarını yükseltmeye devam ederken "Rusya ve Çin para birimlerinde devalüasyon oyunu oynuyorlar. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 Nisan 2018