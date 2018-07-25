Trump'tan çiftçilere 12 milyar dolarlık destek programı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticari gerilimden en çok zarar görmesi beklenen çiftçiler için 12 milyar dolarlık destek programı uygulayacak.

Çin ve Avrupa Birliği'yle ticari gerilim yaşayan ABD Başkanı Donald Trump, Büyük Buhran döneminde uygulanan programa benzer bir şekilde ABD'li çiftçilere 12 milyar dolarlık destek programı hazırlıyor.

Kansas City'de konuşma yapan Trump, destek programını doğrulayarak çiftçilerin bu koşullarda en kazançlı kesim olacağını iddia etti.

ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue, “Bu elbette Trump'a daha uzun vadeli politika üretmek için zaman tanıyacak kısa vadeli bir çözüm” açıklamasında bulundu.

Perdue, desteğin Tarım Bakanlığı'nın Ürün Kredi Kurumu (CCC) vasıtasıyla sağlanacağını ve meclisin onayından geçmesine gerek olmadığını belirtti.

CUMHURİYETÇİLER İKİYE AYRILDI

Destek programı, Cumhuriyetçi Parti içinde bölünmeye yol açtı. Cumhuriyetçilerin bir bölümü Trump'ın hamlesini överken diğer kesim, partinin geleneksel olarak bu tür programlara karşı olduğunu savundu.

ABD'nin 2017'de 138 milyar dolar tarım ürünü ihracatı yaptığı, Çin'in ABD'den 12,3 milyar dolar değerinde soya fasulyesi ithal ettiği belirtiliyor. ABD ve Çin'in karşılıklı ek gümrük vergileriyle en çok zarar görecek kesimin çifçiler olduğu vurgulanıyor.

Missouri Tarım Bürosu Başkanı Blake Hurst, Beyaz Saray'ın politikaları devam ettiği takdirde sektörün zarar görmeye devam edeceğini savundu.

2016 seçimlerinde çiftçilerin büyük desteğini alan Trump'ın destek programı, ara seçimler öncesi bir hamle olarak yorumlandı.