Trump'tan 'çekilme' açıklaması: Kürt güçlerini koruyacağız

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Belli bir süre içinde Suriye'den çekileceğiz. Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da gerçekleşen kabine toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD karşıtı koalisyon ve Temsilciler Meclisi'ne danışmadan aldığı Suriye'den ABD askerlerini çekme kararıyla alakalı olarak, çekilmenin tamamlanması için 4 aylık bir takvim vermediğini söyledi.

New York Times, Trump'ın hızlı çekilme planından geri atarak çekilmenin 4 aylık bir sürece yayılacağını öne sürmüştü. ABD Başkanı ise yaptığı açıklamada "askerlerimizi yavaş yavaş ülkemize geri gönderiyoruz" demişti.