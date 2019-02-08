Trump'tan Brunson açıklaması: Onu bırakın dedim, bıraktılar

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de 2 yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve ABD'ye dönen Rahip Brunson hakkında 'Onu bırakın dedim, onu bıraksanız iyi olur dedim ve bıraktılar' diye konuştu.

ABD'de her yıl yapılan "Ulusal Dua Kahvaltısı"na katılan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakmasıyla ilgili "Onu bıraksanız iyi olur dedim ve bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de casusluk suçlamasıyla 2 yıldan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra geçen ekim ayında tahliye edilen ve ülkesine dönen Brunson'ın da katıldığı etkinlikte konuşan Trump, "Ben göreve gelmeden önce oradaydı. Ben 'Onu bırakın' dedim, 'Onu bıraksanız iyi olur' dedim, ve seni bıraktılar. Bu bir mucize" diye konuştu.

Etkinlikte 20 dakikalık bir konuşma yapan Trump, davetliler arasında Brunson'ın da olduğunu belirterek “Benim yönetimim dini inançlarından dolayı ülke dışında tutuklu olan ABD’li rehinelerin serbest kalması için de uğraşıyor. Geçen ekim ayında Türkiye ile bir anlaşmaya vararak Rahip Andrew Brunson’ın serbest kalmasını sağladık. Kendisi şu an özgür ve bu sabah aramızda. Andrew neredesin? Ben göreve gelmeden önce uzun süredir oradaydı. Ve ben, ‘Onu bırakmalısınız’ dedim. Daha sonra ‘Onu bıraksanız iyi olur’ dedim ve seni bıraktılar. Bu bir mucizeydi, öyle değil mi? Birlikte çok zaman geçirdik, harika bir adam ve harika bir aile. Çok teşekkür ederim Andrew” dedi.

Brunson’ın kızının bu haftasonu evleneceğini söyleyen Trump, “Tebrikler, ben davetli miyim? Bilmiyorum, davetli miyim? ‘Evet’ diyor şimdi. Teşekkür ederim” diye konuştu.

