Trump'tan bir çirkinlik daha: Niye bok çukuru ülkelerden mülteci alıyoruz?

Trump, Oval Ofis'teki bir toplantıda bazı ülkeleri 'bok çukuru' olarak tanımlayarak, 'Bok çukuru ülkelerden değil Norveç'ten mülteci alalım' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te milletvekilleriyle mülteciler konulu bir görüşmede “Neden bu bok çukuru ülkelerden insanları kabul ediyoruz?” dediği bildirildi.

Washington Post gazetesinin duyurduğu haberle ilgili Beyaz Saray'dan yalanlama gelmedi. Beyaz Saray sözcülerinden Raj Shah konuya dair açıklamasında “Washington'daki bazı politikacılar başka ülkeler için mücadele yolunu seçmiş olabilir ama Başkan Trump her zaman Amerikan halkı için savaşacaktır” dedi.

Trump'ın bu cümleyi, Cumhuriyetçi ve Demokrat partili milletvekilleri ile “Tarafsız bir mülteci anlaşması teklifi” üzerine gerçekleştirilen bir toplantıda sarf ettiği belirtildi. Trump’ın “bok çukuru” olarak Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti'yi kast ettiği bildirildi.

Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç'ten mülteci almak yönünde bir ifade kullandığı da aktarıldı.

Trump'ın birkaç hafta önce de Haitililer için “Hepsi AIDS’li” ifadesini kullandığı bildirilmişti.