Trump'tan asker intiharları için düzenleme

ABD'de günde 20 eski asker intihar ediyor. Trump, tabloda iyileştirme hedef alan bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, asker emeklileri ve gazi intiharlarını engellemek için, daha ciddi hale gelmeden önce zihinsel sağlık sorunlarının tedavi edilmesine yönelik bir yardım planı düzenlemesini imzaladı.

Gazi İşleri Sorumlu Sekreteri David Shulkin, günde ortalama 20 eski askerin hayatına son verdiğini ve Trump'ın bu meseleye eğilmeye kararlı olduğunu söyledi.

Shulkin, "Bu kabul edilemez bir sayı ve bu intiharları önlemeye çalışmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya odaklandık" dedi.

Trump'ın kararıyla Savunma, Ülke Güvenliği ve Gazi İşleri Departmanları, askerlik hizmetini takip eden ilk yılda 60 gün içinde üniformalı hizmet üyelerine yönelik zihinsel sağlık uygulaması ve intihar önleme kaynaklarına erişim sağlayacak.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi, yeni düzenin uygulanması için yaklaşık 200 milyon dolarlık bir maliyetin hesaplandığını aktardı.