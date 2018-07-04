Trump'tan ambargo çağrısı: 50'den fazla şirket İran'dan çekilebilir

Trump'ın müttefik olduğu ülkelere İran'a ambargo uygulamaları çağrısının ardından, 50'den fazla şirketin İran'dan çekilebileceği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefik olduğu ülkelere İran'a ambargo uygulamaları çağrısının ardından, 50'den fazla şirketin İran'dan çekilebileceği öne sürüldü.

Financial Times'ta yer alan makalede, Trump'ın ABD'nin müttefik olduğu ülkelere İran'a ambargo uygulamaları çağrısının ardından, 50'den fazla şirketin İran'la iş yapmamaya karar vereceği iddia edildi.

Total, Peugeout ve Siemens gibi şirketler kendi ülkeleri İran ile operasyonlarına devam etmeleri konusunda destek olmalarına rağmen, şirketler ABD'nin yaptırımların etkisinde kalacakları endişeleriyle İran ile olan anlaşmalarına son vereceklerini açıklamıştı.

İran'ın soyutlanmasına ilişkin baskılarda başı çeken Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Brian Hook, "İran rejimi istikrarsızlaştırıcı politikalarına son verene dek, ülkeler ve şirketlere İran konusunda baskı uygulamaya dair kararlıyız" diye konuştu. Hook ayrıca enerji ve finans sektöründe yer alan birçok şirketin İran'dan çekileceğini ifade etti.