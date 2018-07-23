Trump'tan Amazon'a eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan Amazon'u eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, e-ticaret devi Amazon ile şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi Bezos'un sahibi olduğu The Washington Post gazetesinin kendisine cephe aldığını savundu. Trump "Amazon ve Washington Post, 2 ay önce Yüksek Mahkeme'de internet vergi davasını kaybettiğinden beri bana karşı cephe aldı. ABD Posta Ofisi'ne gerçek maliyetin çok küçük miktarına paketlerinin büyük bölümünü taşıtıp onu kendi kuryesi gibi kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca , "Fikrimce, the Washington Post gazetesi Amazon için pahalı bir lobiciden başka bir şey değil (bir servet kaybediyor.) Birçok kişinin getirmek istediği antitröst iddialara karşı korunmak için mi kullanılıyor?" yorumunda bulundu.