Trump'tan Amazon'a: Çok az ya da hiç vergi ödemiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Amazon'un 'peşine düştüğü' iddialarının medyaya yansımasının ardından gerçekten de e-ticaret devinin yakasına yapıştı.

​ABD Başkanı Donald Trump, Amazon'u hedef aldı. E-ticaret devini doğru düzgün vergi ödememek ve binlerce perakendeciyi işsiz bırakmakla suçladı.

Trump, "Amazon’la ilgili kaygılarımı seçimlerden çok daha önce ifade ettim. Onlar, birçok şirketin aksine, eyaletlere ve yerel yönetimlere çok az ya da hiç vergi ödemiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanıyorlar (ABD’ye büyük kayba mal oluyor) ve binlerce perakendeciyi işinden ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'AMAZON'A KAFAYI TAKMIŞ DURUMDA'

Trump'ın Amazon'un peşine düştüğü iddiaları, ABD'li yayın kuruluşu Axios'un Trump'a yakın 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberle duyurulmuştu. Haberde, Trump'a yakın olduğu belirtilen isimsiz bir kaynağın, "(Trump) Amazon'a kafayı takmış durumda. Antitröst ve rekabet yasaları kapsamında Amazon'un peşine düşme yollarını merak ediyor" ifadesine yer verilmişti.

HİSSELER DÜŞTÜ

Trump'ın dün vergi, antitröst ve rekabet yasaları kapsamında 'peşine düştüğü' haberlerinin ardından yüzde 4,4 değer kaybeden Amazon hisseleri, Trump'ın paylaşımının ardından düşüşünü sürdürdü.