Trump'tan açıklama: Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Trump, yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini açıkladı.

Ohio eyaletinde düzenlenen bir mitinge katılan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda açıklamalar yaptı.

Ekonomi ile ilgili konuşmasının bir yerinde sözü ABD'nin Suriye'deki harcamalarına getiren Trump, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. Çok yakında. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. Hepsini geri alacağız" değerlendirmesini yaptı.

ABD ordusunun IŞİD karşısındaki 'başarısını' öven Trump, bununla birlikte IŞİD'e karşı mücadelede sona geldiklerini ifade etti.

NAUERT: HABERİM YOK

Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra basın brifinginde konuyla ilgili sorulara muhatap olan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Trump'ın açıklamalarına dair bilgilerinin olmadığı" açıklamasını yaptı.