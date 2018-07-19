Trump'tan AB'nin Google'a verdiği rekor cezaya tepki: Bizden faydalanıyorlar

Avrupa Birliği'nin rekabet kurallarının ihlalinden dolayı Google'a verdiği rekor cezayı eleştiren ABD Başkanı Trump, birliğin ABD’den faydalandığını iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nin (AB) Google’a verdiği 5 milyar dolarlık cezayı örnek göstererek, bloğun ABD’den faydalandığını söyledi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Size söylemiştim. Avrupa Birliği en büyük şirketlerimizden biri olan Google’a 5 milyar dolarlık bir ceza verdi. ABD’den gerçekten faydalanıyorlar, ancak bu uzun sürmeyecek.”

REKOR CEZA

Avrupa Komisyonu, Google'a Avrupa Birliği’nin rekabet kurallarını ihlal etmesi sebebiyle 4,34 milyar avro (yaklaşık 5 milyar dolar) ceza verdi.

Google'ın ana şirketi Alphabet'e bu konudaki pratiklerini değiştirmesi için 90 gün verildi. Aksi takdirde şirkete ilave cezalar geleceği aktarılıyor.

Nakit rezervleri Mart ayı sonunda 103 milyar dolar civarında olan Google, karara itiraz edeceğini duyurdu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞECEKLER

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Çarşamba günü Beyaz Saray’da Trump ile buluşarak AB ve ABD arasındaki ticaret ve diğer konuları görüşecek.