Trump'tan ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı eleştirdi. Trump, Powell'dan rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Yarın açıklanacak FOMC Toplantı Tutanakları öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’a eleştirilerini sürdürdü.

ParaAnaliz'in aktardığına göre Trump, Reuters’e verdiği bir röportajda Powell’dan çok hoşnut olmadığını, ABD Merkez Bankası'ndan daha fazla destek istediğini belirtti.

Trump, ABD Merkez Bankası kısa vadeli faiz oranlarını yükseltmeyi sürdürürse eleştirilerine devam edeceğini ifade etti.

Trump faiz artışlarından memnun olmadığını daha önce de dile getirmiş, “Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini görmekten hoşlanmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Faiz karşıtı tüm söylemlere rağmen ABD Merkez Bankası, Trump’ın göreve geldiği Ocak 2017’den bu yana 5 kez faiz arttırdı.

ABD Merkez Bankası, son toplantısında beklentiler dahilinde faizlerde değişime gitmemişti. FOMC’deki değerlendirmelerin detayları incelendiğinde ekonomideki büyümenin güçlü devam ettiği, çekirdek enflasyonun %2 seviyelerinde dengeleneceğine yer verilirken faiz kararının 8’e karşı 0 oyla alındığı açıklamasında bulunulmuştu.

Yarın akşam açıklanacak tutanaklarda Eylül ayına olası faiz işareti sürpriz olmayacaktır.